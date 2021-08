Il Messaggero | Sarri va di fretta, la Lazio già convince

Un colpo di fulmine al primo sguardo. Sono tutti già innamorati di Sarri e della nuova Lazio. È bastata la prima fiammata di Pedro, la catapulta di Milinkovic, la sgommata di Lazzari e il solito Ciro al bersaglio a rendere meraviglioso il debutto e ad alimentare il sogno di un altro calcio. Perché Maurizio fissa ancora il cantiere aperto, ma ha gettato il cemento e tutti già fremono per vedere l’opera al completo. Guai però a fissare le aspettative troppo in alto. Sarri è stato chiaro dal primo giorno in cui ha messo piede a Formello. Il fuoco del sarrismo arde, ora non dovrà spegnersi al primo alito di vento. È un atteggiamento di dedizione che vale più di un gol. Gli esterni badano al sodo: Felipe è diligente ed efficace e meno fumoso. Anche su Pedro, che ci ha messo il veleno di un giovanotto, aveva ragione Maurizio. Uno che ha avuto subito il coraggio di rinunciare al genio di Luis Alberto e di farne trarre a Milinkovic giovamento. Sergej a Empoli padrone col suo strapotere fisico e tecnico e con un raggio d’azione più avanzato. Emblema del caratteraccio conservato anche dalla nuova Lazio, che sa soffrire come un tempo, reagire e ribaltare il risultato con tre tocchi. Questo è Sarrismo nel pareggio e nel raddoppio. E finalmente persino nei calci d’angolo. Anche quando nella ripresa cala il ritmo, il tecnico non pensa solo a conservare il risultato ma a spaventare l’avversario. Manda in campo Luis Alberto, Muriqi e Raul Moro. Mezz’ora al ragazzino e anche questo è un segnale per il futuro. Vanno lanciati i giovani cresciuti nel vivaio, anche se sbaglieranno. Non fallisce invece mai Immobile, all’esordio. Ricomincia dal dischetto la corsa al mito Piola, bomber assoluto della storia della Lazio, ora a -8 gol. Il 4-3-3 in teoria non è il modulo che possa esaltarlo, eppure era stato proprio il centravanti a pressare Lotito per avere Sarri al posto di Inzaghi ad ogni costo. Sotto il caldo d’agosto, il capitano è già lo studente modello al primo banco. Il Messaggero.

