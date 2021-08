Il Tempo | La “rotella” di Dazn che fa impazzire il calcio: il Codacons chiede rimborsi per i tifosi

È bastata una giornata di Serie A per sollevare le prime polemiche su Dazn: l’esordio della piattaforma digitale come broadcaster di punta del campionato italiano è stato caratterizzato da alcuni intoppi delle trasmissioni. L’emittente ha precisato che i problemi riscontrati durante Inter-Genoa sono stati dovuti all’alto picco di accessi su una delle Cdn, ovvero i provider che distribuiscono i contenuti. Uno stop di 3 minuti su cui Dazn è subito intervenuta per ripristinare la situazione distribuendo il traffico. Eppure sui social è partita la mania delle “rotelle”, l’indicatore grafico che compare al centro dello schermo durante il caricamento dei contenuti multimediali, fotografato e pubblicato da diversi utenti anche durante le gare di Juve e Roma – ma il broadcaster non ha rilevato anomalie rilevanti -, con l’ironia del web che è montata fino a far salire tra le tendenze di Twitter anche l’hashtag #DaznOut. Una situazione su cui incide lo stato della copertura internet sul territorio nazionale, per cui Dazn ha già annunciato di aver messo in campo miglioramenti tecnologici. Inoltre è stata annunciata la partenza della trasmissione Zona Gol (dopo la sosta) per la visione in contemporanea delle tre gare domenicali delle ore 15. Intanto il Codacons ha chiesto attraverso una nota “di indennizzare tutti gli utenti coinvolti nel disservizio” di sabato “attraverso rimborsi automatico pari al costo della singola partita, pena inevitabili azioni risarcitorie a tutela dei consumatori e dei tifosi”. Il Tempo.

