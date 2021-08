Lazio-Spezia, alle 16:30 parte la vendita dei tagliandi: ecco come poterli acquistare

La Lazio, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi della prossima partita Lazio-Spezia, un passo verso il ritorno alla normalità quello che ci sarà, con l’accessibilità allo stadio che sarà del 50%. Un pubblico ampio, in casa, non lo si vedeva da quasi due anni, in occasione di quel Lazio-Bologna che fece ulteriormente sognare i tifosi biancocelesti in ottica scudetto. La vednita verrà fatta in due fasi: la prima partirà questo pomeriggio alle ore 16:30, una fascia esclusivamente dedicata a chi era abbonato due anni fa, nella stagione stroncata dal covid. Questa si concluderà mercoledì alle ore 16:30, due ore prima dell’apertura della seconda fascia, in cui tutti potranno acquistare il proprio tagliando fino al fischio d’inizio di sabato 28 Agosto alle ore 18:30. In entrambe le fasi è possibile acquistare il biglietto esclusivamente online tramite il circuito Vivaticket.

