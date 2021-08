Lazio Women, Camilla Labate suona la carica: “Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia” | FOTO

C’è tanto entusiasmo nel gruppo della Lazio Women, pronte a fare il debutto, dopo il grande campionato di Serie B dell’anno scorso, nel massimo campionato italiano femminile. La 1° giornata vedrà le biancocelesti di Carolina Morace affrontare, tra le mura amiche, la Sampdoria. L’attaccante della Lazio Women, Carolina Labate, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, suona la carica in vista dell’esordio in Serie A: la sua immagine in con la maglia della Lazio, è accompagnata dal messaggio: “Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia. Abbiamo lavorato tanto e non vediamo l’ora di cominciare. AVANTI LAZIO”.

