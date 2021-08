PAIDEIA | Marusic arriva in clinica. Pedro termina le visite – FOTO & VIDEO

AGGIORNAMENTO – Arrivato verso le ore 8:20 presso la Clinica Paideia, Pedro pochi istanti fa ha terminato le visite mediche integrative.

AGGIORNAMENTO – Dopo lo spagnolo, presso la Clinica Paideia è arrivato anche Adam Marusic – in panchina nella prima di campionato contro l’Empoli – per via dell’affaticamento muscolare per il quale aveva saltato l’amichevole contro il Sassuolo.

Il nuovo giocatore della Lazio, Pedro, questa mattina è arrivato in Clinica Paideia. Dopo il debutto in biancoceleste da titolare, avvenuto sabato sera nella vittoria del Castellani contro l’Empoli, lo spagnolo dovrà sostenere delle visite mediche integrative, dopo quelle sostenute giovedì in gran segreto.

