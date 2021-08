Pedullà | Correa-Inter, trattativa in stand-by: nerazzurri fermi a 30 milioni

Continua la trattativa tra la Lazio e l’Inter per sbloccare l’operazione Correa. I nerazzurri continuano il pressing e vorrebbero chiudere il suo acquisto il prima possibile, ma i biancocelesti non mollano la presa e continua a pretendere i fatidici 35/40 milioni (bonus compresi). La società milanese è però ferma a quota 30 e Lotito non demorde. Lo riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo cui la pista che porterebbe l’argentino dal suo ex tecnico Simone Inzaghi su starebbe raffreddando. Tuttavia, l’Everton, che per primo si era fatto avanti per il Tucu, rimane in lontananza, con l’Inter che eventualmente virerebbe su altri obbiettivi. Uno dei nomi in lista è Andrea Belotti, mentre per la Lazio l’arrivo di Kostic (che da tempo ha già l’accordo con i capitolini) rimane legato alla cessione di Correa. Si attendono continui aggiornamenti in merito alla trattativa, che sbloccherebbe le entrate in casa biancoceleste.

