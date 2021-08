PRIMAVERA 2 | Ecco il calendario completo: la Lazio esordirà in casa del Perugia

Finalmente la Lazio Primavera può programmare il proprio campionato. Da qualche minuto è stato pubblicato sul sito della Lega di Serie B il comunicato ufficiale con il calendario della Primavera 2 divisa per gironi: A e B. I biancocelesti faranno parte del Girone B insieme a Benevento, Cesena, Crotone, Spezia, Frosinone, Reggina, Perugia, Salernitana, Ascoli, Ternana, Pisa e Cosenza. La squadra di Calori esordirà l’11 settembre contro il Perugia in trasferta, e terminerà il girone il 9 aprile in casa del Pisa. Finale nella 12esima giornata, visto che alla 13esima alla Lazio spetta il turno di riposo. Le squadre dei rispettivi gironi si affronteranno con il classico sistema all’italiana con gare di andata e ritorno. Le società classificate seconda, terza, quarta e quinta per ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 2022/2023. Questa fase si compone di tre turni, come di seguito: QUARTI DI FINALE (in gare di andata e di ritorno), SEMIFINALI (in gare di andata e di ritorno) e FINALE (in gara unica).

Le squadre sono accoppiate tra loro con questo schema:

QUARTI DI FINALE

Q1) 2a GIRONE A VS 5a GIRONE B

Q2) 3a GIRONE A VS 4a GIRONE B

Q3) 2a GIRONE B VS 5a GIRONE A

Q4) 3a GIRONE B VS 4a GIRONE A

SEMIFINALI

S1) VINCENTE Q1 VS VINCENTE Q4

S2) VINCENTE Q3 VS VINCENTE Q2

FINALE

VINCENTE S1 VS VINCENTE S2

Nelle gare di quarti di finale e di semifinale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. A conclusione della gara di ritorno, si qualifica al turno successivo la Società che ha ottenuto il maggior numero di punti nei due incontri. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, si qualifica al turno successivo la Società meglio classificata al termine della

fase a gironi.

Le date dei Play-Off:

Quarti di finale (andata) 23/04/2022 (ritorno) 30/04/2022

Semifinali (andata) 07/05/2022 (ritorno) 14/05/2022

Finale 21/05/2022

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO

