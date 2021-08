Serie A, il Cagliari pareggia in rimonta con lo Spezia: il Milan batte di misura la Sampdoria

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Buon esordio in campionato del Milan che batte di misura la Sampdoria al Luigi Ferraris. Una partita ostica per i rossoneri sbloccata nel primo tempo dalla rete di Brahim Diaz, unica della gara. Buona prova anche dei blucerchiati, che hanno tentato in tutti modi di agguantare il pareggio, fermati però da un grande Maignan in porta.

________________________________

Termina il primo dei due posticipi di questa prima giornata di Serie A. Tra Cagliari e Spezia finisce in pareggio, con il risultato di 2-2. Gli uomini di Thiago Motta passo in vantaggio con Gyasi per poi raddoppiare con Bastoni. A questo punto ha inizio la rimonta firmata Joao Pedro, che accorcia le distanze al 62esimo, e poi completata la rimonta pochi minuti dopo su rigore. Un pari che regala un listo a testa, dal un retrogusto amaro per lo Spezia, avanti di due reti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: