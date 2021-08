SOCIAL | Empoli-Lazio, ecco chi è l’MVP della sfida – VIDEO

La Lazio mette in cassaforte la prima di campionato, battendo il neo promosso Empoli al Castellani per 1-3. Una bella prova dei biancocelesti, apparsi brillanti in alcune occasioni è un po’ arrugginiti in altre sopratutto in difesa. Nonostante ciò, la squadra di Sarri porta a casa un’importante vittoria all’esordio, e si prepara ora alla prossima di campionato contro lo Spezia. Attraverso i propri canali social ufficiale, la Lazio ha comunicato l’MVP della sfida contro i toscani, scelto dai tifosi: si tratta di Sergej Milinkovic Savic, centrocampista dominante nel suo ruolo autore del gol del pareggio e di un assist per il vantaggio biancoceleste. “Nuova stagione, stesso Sergio”, è ciò che ha scritto la società capitolina nel video condiviso online.

Questo il post della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

