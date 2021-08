SOCIAL | Lazio Women, Morace: “L’attesa sta per finire, la squadra è giovane ma determinata” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Manca sempre meno al debutto della Lazio Women nel massimo campionato di Serie A Femminile. Sabato prenderà il via la prima giornata, con la Lazio che sarà di scena domenica pomeriggio, in casa contro la Sampdoria. Le ragazza di Carolina Morace continuano a preparare la stagione alle porte, sempre più vicina al suo inizio. Proprio la coach biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto caricare le sue ragazze, manifestando la voglia di iniziare questo nuovo campionato, in Serie A. L’immagine pubblicata, che raffigura le ragazza biancocelesti agli ordini di Carolina Morace, è accompagnata dalla didascalia: “L’attesa sta per finire: domenica 29 agosto alle ore 17.30 , debutteremo nella massima serie contro la Sampdoria. Abbiamo lavorato duramente e siamo curiose di vedere a che punto siamo. La squadra è giovane ma determinata a fare bene!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: