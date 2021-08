Spezia, Thiago Motta contento dell’esordio e punta la Lazio: “Da domani testa ai biancocelesti”

Una sfida che sa di agrodolce quella dello Spezia sul campo del Cagliari. La squadra del neo tecnico Thiago Motta passa in vantaggio al Sardegna Arena, trovando poi anche il raddoppio. Il risultato sembra in cassaforte, ma poi ci pensa Joao Pedro per i rossoblu a raggiungere il pareggio con una doppietta. Una buona prova quella della squadra ligure, che però di è fatta rimontare il doppio vantaggio. Nella prossima sfida incontrerà la Lazio di Sarri all’Olimpico, una sfida che gli bianconeri tenteranno di preparare nel migliore dei modi già da domani.

Queste le parole dell’allenatore Thiago Motta al termine del match:

“Vista la partita penso che siamo stati efficaci, abbiamo avuto occasioni da gol. Il Cagliari ha fatto bene e in situazione di possesso hanno fatto meglio di noi. Il pareggio è giusto. Dobbiamo lavorare e continuare su questa strada. Ovvero quella di pressare alto, per vincere ogni partita. Sono felice dell’impegno e dell’aiuto fra i ragazzi in fase di pressing. Dobbiamo migliorare in altre situazioni. Da domani testa alla Lazio”.

