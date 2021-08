TMW | Pedro, Felipe, Moro e Romero: la Lazio mette le ali. E attende il sostituto di Correa

A modo loro e per motivi diversi hanno sorpreso entrambi. Felipe Anderson per l’atteggiamento e l’applicazione mostrata in fase di non possesso: vedere la diagonale a fine partita per crederci. E Pedro invece per la condizione fisica mostrata all’esordio, dopo aver svolto soltanto due giorni d’allenamento in gruppo e senza fatto un vero ritiro: nell’ultimo mese si è allenato insieme agli altri esuberi a Trigoria, non con la squadra di Mourinho. Alla vigilia Sarri, nascondendo le sue scelte, aveva detto che avrebbe potuto fare al massimo uno spezzone di partita, invece il 34enne spagnolo è partito titolare ed è stato uno dei migliori in campo, prima di uscire per crampi (fisiologici) al 60′.

C’era molta curiosità sulla nuova Lazio di Sarri. Sulla linea difensiva a quattro, per la prima volta dopo cinque anni di Inzaghi, e sul tridente offensivo, anch’esso la novità rispetto al ciclo precedente. E se il pacchetto arretrato deve ancora migliorare e automatizzare i movimenti, completamente diversi rispetto a prima, i tifosi possono già leccarsi i baffi per quello che hanno visto con i tre davanti. Felipe Anderson e Pedro, oltre a Immobile, funzionano: sono due giocatori di grande qualità, se trovano gli stimoli giusti possono diventare devastanti. In attesa che dal mercato ne arrivi un’altra, di ala offensiva. Quella che raccoglierà l’eredità di Correa, che nella prossima settimana cambierà squadra: Everton e Inter le due pretendenti maggiori. Kostic è il nome bloccato da Tare, ma il suo acquisto impedirebbe il tesseramento di Kamenovic, che sabato ha svelato “di rimanere alla Lazio” avendo avuto rassicurazioni. Con un profilo comunitario, invece, Tare riuscirebbe a tesserare anche il 21enne difensore serbo.

Senza contare poi i due baby talenti, Moro e Romero: il primo sabato è entrato e ha mostrato le sue doti, l’altro sarà prezioso durante la stagione come ha sottolineato Sarri, che non ha mai visto “un sedicenne così”. Insomma, le ali per volare ci sono. Se basteranno lo si capirà più avanti.

