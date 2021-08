7 anni fa ci lasciava l’indimenticato Aldo Donati

Ci lasciava il 24 agosto del 2014 il noto cantautore romano e laziale Aldo Donati. Per tutto il mondo Lazio, e non solo, non ha bisogno di presentazione: basta pensare all’inno storico della prima squadra della Capitale. “So’ già du’ ore…“, che arrivi fin lassù il coro che ogni sostenitore biancoceleste, grazie a te, ha fatto suo.

