Calciomercato Inter, accordo raggiunto con Belotti. Palla a Lotito per Correa, è guerra di nervi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’Inter é ferma a metà strada tra Belotti e Correa, ma ha già raggiunto un accordo di massima con entrambi, perché esiste una scala di preferenze e per Inzaghi il “Tucu” è una garanzia cui non vuole fare a meno. Ecco perché l’Inter si è portata avanti con l’entourage del “Gallo” senza ancora presentarsi con un’offerta ufficiale da Cairo, prima Marotta e Ausilio intendono capire quali saranno le mosse di Lotito.

PALLA A LOTITO – Il presidente biancoceleste per adesso resiste, cedere Correa è un’esigenza della Lazio, che con i soldi della sua cessione potrebbe finalmente presentarsi da Kostic con argomenti interessanti, ma nonostante l’intermediazione di Lucci, da Roma non hanno ancora abbassato le pretese: 35 milioni la richiesta di Lotito, 30 milioni bonus compresi la proposta dei nerazzurri, che non sono disposti a modificare in alcun modo la propria offerta.

GUERRA DI NERVI – È una sfida di nervi, Lotito resiste, l’Inter guarda altrove. Da viale della Liberazione vorrebbero chiudere i discorsi entro domani, al più tardi entro giovedì, il tempo stringe, le prossime saranno ore decisive in cui si capirà se Lotito sarà disposto a fare un passo verso Marotta, suo acerrimo rivale in Lega, che già gli ha soffiato l’allenatore.

Calciomercato.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: