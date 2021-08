Calciomercato Lazio, il Genoa tratta per Caicedo

Per l’attacco, l’ultima idea del club rossoblù è Felipe Caicedo della Lazio. L’attaccante ecuadoriano, 33 gol in 139 partite con la maglia della Lazio, può essere il nuovo centravanti di peso della squadra di Ballardini. In queste ore è stata intavolata tra i club: il presidente Preziosi ha offerto due anni di contratto al giocatore, ma dovrà battere una forte concorrenza.

fonte gianlucadimarzio.com

