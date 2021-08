Calciomercato Lazio, Pedullà: “Correa-Inter giorno chiave, da dentro o fuori. L’agente sta limando le distanze”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il calciomercato continua a tenere banco in Serie A e non solo. Il termine ultimo è martedì 31 agosto quando, nel campionato di italiano, si saranno disputate le prime due giornate. La Lazio, oltre a rinforzare la squadra di Sarri, è alle prese con le cessioni, una in particolare, ovvero quella di Joaquin Correa. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo ufficiale Twitter, oggi potrebbe essere il giorno chiave per la cessione di Correa all’Inter, da dentro o fuori. L’agente del calciatore, Alessandro Lucci, starebbe limando con la Lazio le distanze tra i due club.

#Correa–#Inter: giorno chiave. Dentro o fuori. Più dentro che fuori, con pazienza 🤷 e prudenza. L’agente #Lucci sta limando le distanze con la #Lazio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 24, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: