Kostic, Boga e Brandt: in tre per un posto alla Lazio

Ultimi giorni di mercato e le trattative soltanto adesso iniziano ad entrare nel vivo. In casa Lazio c’è la questione legata al futuro di Correa che sta tenendo banco da ormai diverso tempo: dalla sua cessione dipendono anche le entrate. Dopo la trattava con Basic che ormai sembrerebbe in dirittura d’arrivo, ci sono altri tre nomi sul taccuino del ds Tare. Come riporta il Corriere dello Sport, Kostic, Boga e Brandt sono nel mirino della Lazio. Il serbo dell’Eintracht è tenuto in grande considerazione (valutazione 20 milioni), ma è insidiato dagli altri due. La novità è rappresentata da Boga che, come Berardi, ha chiesto la cessione.

