Correa-Inter, Carlo Laudisa: “Sconto Lazio: 31 milioni, argentino a un passo dall’Inter”

Sono ore decisive per la trattativa in corso per porterebbe Correa a vestire la maglia dell’Inter. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha affermato attraverso un tweet come la Lazio abbia fatto uno sconto all’Inter, con una cifra che si aggira intorno ai 31 milioni di euro: Correa sarebbe a un passo dalla nuova Inter di Simone Inzaghi: vertice in corso.

