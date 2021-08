CorSera | Correa, l’Inter non affonda e la Lazio non cede. L’alternativa è Belotti

Una settimana al traguardo del mercato, ma l’Inter ha intenzione di chiudere prima per la punta o le punte. Potrebbero essere due i nuovi attaccanti per Simone Inzaghi. La trattativa più avanzata rimane quella con la Lazio per l’argentino Correa. I procuratori del giocatore stanno tentando di raggiungere un’intesa con Lotito, non disposto a scendere troppo sul prezzo. C’è ottimismo e l’affare si potrebbe sbloccare nelle prossime ore, ma resta una certa distanza da colmare.

Lotito chiede 35-40 milioni, l’Inter non può andare oltre i 30. Marotta non vuole superare quel limite, ma potrebbe aggiungere qualche bonus per andare incontro alle richieste della Lazio, soprattutto per accontentare Inzaghi che stima molto il giocatore. Per Correa si è mosso anche l’Everton, il club inglese non ha difficoltà ad arrivare a 40 milioni, il giocatore però vuole solo l’Inter. Lucci, agente dell’argentino, è impegnato in un difficile lavoro, deve consegnare un pacchetto preconfezionato, il dialogo tra Lazio e Inter, dopo il caso Inzaghi, è difficoltoso.

Dovesse sfumare Correa, l’Inter virerebbe su Belotti. Il centravanti del Torino non ha ancora accettato il rinnovo da più di 3 milioni, attende di capire gli sviluppi del mercato nerazzurro prima di decidere il suo futuro. L’Inter sta pensando di prendere anche un’altra punta e potrebbe essere il giovane Scamacca, arriverebbe in prestito. Tra Inter e Sassuolo, proprietario del cartellino del 22enne, i rapporti sono ottimi. L’idea Scamacca nasce dalla necessità di avere un sostituto di Sanchez. Le condizioni del cileno non convincono: tecnicamente non si discute, ma non dà garanzie fisiche. Troppi gli infortuni, poca la continuità, con appena 22 partite da titolare negli ultimi due campionati.

In settimana la dirigenza tornerà a parlare con Lautaro per il rinnovo. Le distanze non sono ancora appianate, il club però potrebbe fare uno sforzo e arrivare 6,5 milioni a stagione. CorriereDellaSera

