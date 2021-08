CorSera | Senza le mascherine allo stadio Olimpico, le società in imbarazzo

Chi ha giocato la prima partita di campionato in casa si è già accorto del problema, chi giocherà la seconda sta pensando se si può fare qualcosa in più e come farlo. Senza molte speranze.

Il ritorno dei tifosi negli stadi è stato accolto con entusiasmo da allenatori e calciatori, ma le testimonianze che sono arrivate un po’ da tutta Italia hanno certificato come la stragrande maggioranza del pubblico non abbia rispettato le regole di distanziamento né indossato la mascherina durante le partite. È un problema che crea imbarazzo ai club, in un periodo in cui i locali pubblici che non rispettano le regole vengono chiusi, perché fa passare il messaggio che il calcio sia considerato ancora una volta una zona franca. Come era successo con i festeggiamenti nelle piazze per il campionato europeo vinto dall’Italia.

Il pensiero di tutte le società di calcio è unanime: «Noi mettiamo gli steward, ma non possono certo sostituire le forze dell’ordine». Secondo il decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2007, lo steward è delegato a «svolgere le mansioni connesse al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo e degli spettatori prima, durante e dopo una manifestazione calcistica». Gli steward sono «incaricati di svolgere un pubblico servizio», quasi equiparati alle forze dell’ordine. Quasi, perché possono far presente ai tifosi che devono rispettare le regole, ma non possono costringerli: di fronte al diniego di un tifoso, uno steward sarebbe tenuto a far intervenire le forze dell’ordine, con il rischio però di trasformare lo stadio in un Far West.

Domenica sera all’Olimpico per Roma-Fiorentina erano in servizio 500 steward, un numero considerato più che congruo rispetto ai 28 mila spettatori presenti sugli spalti: aumentarne il numero porterebbe ad un maggiore rispetto delle regole? Stesso discorso per i circa 1.500 tifosi della Lazio – da ieri sono in vendita i biglietti per la gara casalinga contro lo Spezia, che si giocherà sabato alle 18.30 all’Olimpico – che sono andati in trasferta ad Empoli. Anche in questo caso il numero degli steward era congruo ma non si è riusciti (e anche in questo caso ci sono ampie testimonianze fotografiche delle trasgressioni) a far sì che tutti osservassero il regolamento dentro lo stadio.

Le due società capitoline nella fase di vendita dei biglietti forniscono le informazioni e mettono subito in chiaro che, oltre ai requisiti necessari per accedere (green pass), dentro lo stadio bisogna rispettare il distanziamento di un metro, indossare le mascherine e osservare le indicazioni degli steward.

Questo in teoria. In pratica, fanno notare all’unisono i club, chi rispetta le regole fuori dallo stadio lo farà anche all’interno, chi non le rispetta continuerà a trasgredire come fa in altri luoghi dove le mascherine e il distanziamento sono obbligatori. È un problema di senso civico dei tifosi/cittadini e non può essere risolto dalla Roma o dalla Lazio. CorriereDellaSera

