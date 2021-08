Empoli-Lazio, Corsi: “Abbiamo fatto una grandissima partita, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi”

Due giorni dopo l’esordio stagionale di Empoli e Lazio, il presidente dei toscani Fabrizio Corsi è tornato sulla vittoria della Lazio di sabato sera. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha commentato così la gara: “Peccato per il risultato, siamo rimasti molto delusi. Abbiamo fatto una grandissima partita contro la Lazio, ma siamo stati penalizzati da alcuni episodi. La gara con la Juventus? Una gara difficilissima, cercheremo di fare una prestazione importante e di portare a casa punti contro una Juventus che avrà il dente avvelenato dopo il pareggio contro l’Udinese. Bajrami? Secondo me avrà un’ottima carriera, la cavalcata di 50 metri che ha fatto in occasione del primo goal è puro spettacolo“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

