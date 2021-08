FORMELLO | Tattica per i difensori, forza per il reparto avanzato. Lavorano a parte Luiz Felipe, Cataldi e Pedro

Ieri la ripresa degli allenamenti di pomeriggio dopo la vittoria di sabato contro l’Empoli, oggi si riparte con una doppia seduta, mattina e pomeriggio, per proseguire la preparazione in vista della seconda giornata di Serie A, in programma sabato pomeriggio contro lo Spezia. Sarà la prima con i tifosi, dopo tanto tempo, della nuova Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico di Roma.

La seduta mattutina di allenamento è stata divisa per reparti: i primi ad entrare in campo sono stati i difensori che hanno svolto inizialmente un lavoro incentrato sulla forza, per poi proseguire con la rapidità. Infine tattica. Alla fase iniziale non ha preso parte Luiz Felipe, che ha svolto una seduta differenziata con il preparatore Losi, lavorando su addome e arti inferiori, per poi svolgere la tattica con il resto del gruppo.

Terminato il lavoro dei difensori, sono entrati in campo centrocampisti ed attaccanti, per svolgere la stessa prima parte di lavoro del reparto difensivo. Lavoro differenziato, come per Luiz Felipe, anche per Danilo Cataldi e Pedro. Il reparto avanzato ha poi concluso la seduta senza la parte tattica.

Appuntamento per questo pomeriggio, alle ore 17:45, per la seconda seduta di giornata, a meno quattro dalla gara contro lo Spezia.

