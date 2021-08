Il Messaggero | Lazio, tensioni con l’Inter per Correa: Kostic rimane in sospeso

Piccoli, ma significativi passi in avanti. Lazio, Inter e Correa, un triangolo perioloso. Lotito, alla fine, è convinto di spuntarla. Come è accaduto con Hernanes e Candreva, sempre con i nerazzurri. Prendere i soldi, circa 35 milioni di euro, immetterli nella società e terminare il mercato biancoceleste con un esterno, Kostic o Brandt e, forse, un difensore. Se quella dell’argentino di Tucuman non è una telenovela, poco ci manca. Da una parte ci sono Marotta e Inzaghi (che in questa situazione è tutt’altro un ex che nutre affetto anzi), dall’altra il patron laziale. In mezzo il giocatore e il suo procuratore, Alessandro Lucci. E’ proprio quest’ultimo che sta portando avanti l’operazione cercando di ridurre le distanze e arrivare a dama. Ieri, si è mosso poco tra i due club, molto con il manager che fa da vero e proprio mediatore. Al momento, l’Inter sarebbe arrivata a poco meno di 30 milioni di euro inclusi i bonus, ma la Lazio insiste nell’avere i suoi 35. Insomma, un passo in avanti c’è stato, tanto che nella notte, nonostante la timida virata dell’Inter verso Belotti, c’era la forte sensazione che l’affare si potesse fare. L’Everton, dicono in Inghilterra, è pronto a rilanciare, ma il Tucu vuole solo Milano. Il Messaggero/Daniele Magliocchetti

