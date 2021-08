Il Tempo | Lazio, finalmente arriva Basic: i dettagli

Altro rinforzo, non sarà l’ultimo. Toma Basic si appresta a diventare un nuovo calciatore della Lazio. È atteso nella Capitale per svolgere le visite medi che e firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi cinque anni (1,5 milioni a stagione). Con il ragazzo, classe ’96, l’accordo era già stato raggiunto da tempo, mancava quello con il Bordeaux. L’intesa è stata trovata sulla base di 7 milioni e circa due di bonus. Operazione leggermente inferiore ai 10 milioni che pretendevano i francesi, che alla fine hanno dovuto cedere davanti all’insistenza di Lotito. Una mezzala fisica e di qualità per completare il centrocampo di Sarri. Il croato, per caratteristiche, somiglia più a Milinkovic che a Luis Alberto. Ma sarà comunque la prima alternativa al centro del campo. Non è escluso poi che possa dare il cambio anche a Lucas Leiva. Dal punto di vista atletico parte con il vantaggio di aver già disputato tre partite ufficiali, avrà però bisogno di un periodo fisiologico per ambientarsi in un campionato del tutto nuovo. Quella appena iniziata era la sua quarta stagione in Francia: 74 partite giocate in Ligue 1, 3 in Coppa di Lega e 4 in Coppa di Francia (9 gol in 81 apparizioni). Basic non ha ancora esordito nelle fasi finali di una competizione europea per colpa di un errore: tre anni fa il Bordeaux si era qualificato ai gironi di Europa League ma la dirigenza (in un periodo di caos dopo le dimissioni inattese dell’allenatore Poyet) si scordò di registrarlo nella lista. Poco male, il suo esordio avverrà con la maglia della Lazio. Non di rado sul suo profilo Instagram lo si vedrà con una chitarra in braccio terminare le giornate. Cantante mancato, la musica come grande passione della sua vita. Parallelamente la Lazio spera di ultimare la cessione di Correa all’Inter. Le parti sono più vicine: si può chiudere a 28 milioni più bonus. «Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un’offerta in modo chiaro. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altri menti non gli daremo seguito», aveva detto domenica Lotito in riferimento alla trattativa con i nerazzurri per il Tucu. I biancocelesti andrebbero poi a investire parte di quella cifra per il sostituto dell’argentino. In pole rimane il nome di Kostic dell’Eintracht Francoforte, in seconda battuta ci sarebbe la candidatura di Boga del Sassuolo. Non va escluso poi un ritorno di fiamma per Brandt del Borussia Dortmund, uscito dai radar nelle ultime due settimane. Attenzione poi alla suggestione last minute, un Mister X mai uscito sul quale la Lazio starebbe lavorando a fari spenti. Intanto ieri a Formello sono ripresi i lavori in vista del match con lo Spezia: sul campo del centro sportivo si è rivisto Cataldi, tornato a disposizione dopo un problema che lo ha tenuto fuori dieci giorni. Il Tempo/Daniele Rocca

