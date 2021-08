Lutto in casa Lazio, si è spento Mario Pennacchia

Una brutta notizia per il mondo biancoceleste è arrivata pochi minuti fa: si è spento all’età di 93 anni il cronista sportivo. giornalista e scrittore Mario Pennacchia. Tra i vari incarichi svolti, è stato il responsabile della comunicazione della Lazio sotto la presidenza Cragnotti, tra il 1992 e il 1996. Sempre con l’amore per la Lazio, ha scritto come “La storia della Lazio” nel 1969, aggiornato nel 1994 con il titolo di “Lazio Patria Nostra“.

