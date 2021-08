Pedullà: “Caicedo-Genoa può coinvolgere anche Kamenovic”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la trattativa tra il Genoa e la Lazio per portare Caicedo alla corte di Ballardini potrebbe interessare anche Kamenovic, giocatore che la Lazio vorrebbe mandare in prestito in quanto extracomunitario, un posto che, nella lista, potrebbe essere occupato da Kostic, il cui futuro è legato a quello di Correa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: