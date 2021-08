Pedullà: “Domani alle 8 le visite di Basic. Al Genoa, oltre Caicedo, interessano Fares e Kamenovic”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Siamo entrati nel vivo di quella che sarà l’ultima settimana di calciomercato estivo. Per la Lazio uno degli obiettivi fondamentali è quello di sfoltire la rosa al momento troppo profonda. Come riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, forte è l’interesse del Genoa nei confronti di Caicedo, ma non solo: tra gli obiettivi rossoblù ci sarebbero anche Fares e Kamenovic. Inoltre, è sempre Pedullà ad affermare come domani alle 8:00 ci saranno le visite mediche di Basic, che dopo una lunga trattativa è pronto a diventare un nuovo centrocampista della Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: