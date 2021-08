Roberto Rao su Mario Pennacchia: “Ha raccontato la sua Lazio con amore, competenza e intuito giornalistico”

Dopo la morte di Mario Pennacchia, il responsabile della comunicazione della Lazio Roberto Rao ha scritto su Twitter un pensiero nel ricordo di del famoso cronista. Ecco le sue parole: “Mario Pennacchia ha raccontato la sua Lazio con amore, competenza e intuito giornalistico. Non e’ stato solo testimone della Storia biancoceleste: ne e’ stato parte in modo pieno e mai banale. Una figura indimenticabile per questa Società e per tutti i tifosi“.

