Serie A, DAZN si scusa e risponde: “Crediamo nella nostra sfida” – FOTO

L’inizio della nuova Serie A è stata al centro di alcune lamentele a causa della sua fruizione: infatti molti sono stati i richiami, soprattutto via social, nei confronti di DAZN, che quest’anno ha tutto le partite di Serie A. A questi “feedback” DAZN ha risposto tramite alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram ufficiale, in cui ha scritto: “Vi rassicuriamo sul fatto di aver costantemente monitorato l’andamento dei flussi di traffico, intervenendo in tempo reale con i nostri partner dove necessario. Continueremo a farlo operando anche in via preventiva. Ci riusciremo, facendo tesoro di tutti i vostri feedback. Crediamo fermamente nella nostra sfida. Crediamo nel digitale e continueremo ad investire in questa tecnologia”.

