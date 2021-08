SOCIAL | Carolina Morace ha ricevuto il premio “Maurizio Maestrelli” – FOTO

La stagione della Lazio Women sta per ripartire, sotto la guida di Carolina Morace: dopo aver riportato la squadra nella massima serie, l’obiettivo è quello di confermare la grande annata dello scorso anno. In occasione della serata di ieri, proprio l’allenatrice della Lazio Women ha ricevuto il premio “Maurizio Maestrelli“. Ecco il tweet della Morace: “Ieri sera, allo stadio Stirpe di Frosinone, ho ricevuto il premio “Maurizio Maestrelli”, premio annualmente assegnato a varie personalità del mondo sportivo. In occasione della premiazione è stato annunciata la nuova “Lazio Cup”, torneo riservato alla categoria Under 18“.

⚽ Ieri sera, allo stadio Stirpe di Frosinone, ho ricevuto il premio “Maurizio Maestrelli”, premio annualmente assegnato a varie personalità del mondo sportivo. ⭐ In occasione della premiazione è stato annunciata la nuova “Lazio Cup”, torneo riservato alla categoria Under 18. pic.twitter.com/Uf5xPDUIj8 — Carolina Morace (@CarolinaMorace) August 24, 2021

