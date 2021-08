SOCIAL| La Curva Nord in vista della partita di sabato: “Una stagione che vogliamo vivere da protagonisti” – FOTO

Mancano quattro giorni alla seconda partita di campionato, la prima in casa in questa stagione. La grande novità, rispetto allo scorso anno, sarà il ritorno del pubblico: seppur al 50%, ci si aspetta comunque un ritorno concreto in uno stadio in cui il pubblico della Lazio manca da quel Lazio-Bologna 2-0 che fece sognare i tifosi della Lazio, prima che si bloccasse tutto a causa della pandemia. A tal proposito, è stato pubblicato una sorta di comunicato dalla curva nord tramite i propri canali social. Queste le parole della curva laziale: “Si parte, come ogni anno saremo in prima fila per sostenere difendere la nostra Lazio. Una stagione che vogliamo vivere come sempre da protagonisti. Appuntamento per tutti i laziali sabato 28 agosto dalle ore 13:00 nella nostra ponte Milvio per vivere il pre partita insieme, come abbiamo sempre fatto. Avanti Laziali”.

