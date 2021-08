TMW| Calciomercato Lazio, incontro con il genoa per Fares

Mohamed Fares può essere il colpo a sorpresa per la settimana finale di mercato del Genoa, che ha in programma un incontro con la Lazio nelle prossime ore per la trattativa relativa all’algerino: si lavora per chiudere l’operazione in prestito con diritto e regalare così a Ballardini un rinforzo molto importante per il 3-5-2 che ha impostato sin da inizio stagione.

fonte tuttomercatoweb.com

