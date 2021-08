Calciomercato.it | Due club su Caicedo, ma l’attaccante non ha chiesto la cessione

Felipe Caicedo sembrerebbe al passo d’addio con la Lazio, a seguito del forte interessamento degli ultimi giorni da parte del Genoa. Il club rossoblu sarebbe pronto ad assicurarsi le prestazioni sportive dell’ecuadoriano, strappandolo alla Lazio dove oramai è un separato in casa. Secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Roma, città in cui si trova bene assieme alla sua famiglia e ai tifosi. Maurizio Sarri preferirebbe utilizzare Muriqi come vice-Immobile, nonostante i numeri di Caicedo siano nettamente migliori: 9 gol in 30 presenze e 1.054 minuti giocati, a differenza del kosovaro con 2 reti e 1 assist in 34 presenze, giocando 1.182 minuti. Sul “panterone” biancoceleste, non ci sarebbe però solo l’interessamento del Genoa ma, sempre secondo Calciomercato.it, anche la Sampdoria sarebbe sulle sua tracce. Si profila dunque un derby tutto ligure per l’attaccante laziale, che nel frattempo continua ad allenarsi da professionista, in attesa di sviluppi ma anche di un possibile impiego nella gara di sabato contro lo Spezia.

