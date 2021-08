CdS | Lazio, ora Zaccagni o Kostic

Il futuro di Correa teneva in standby anche le entrate della Lazio ed ora, considerata la partenza dell’argentino per Milano, in casa biancoceleste si pensa alle ultime operazioni da fare per rinforzare la rosa. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre a Kostic del quale si parla da diverso tempo, sarebbe entrato in orbita laziale anche il nome di Zaccagni: l’ala serba è bloccata da tempo ma l’Eintracht ha fretta, mentre nel frattempo è spuntato il numero 10 del Verona, in scadenza nel 2022. Mattia è un destro abituato a giocare defilato sulla corsia sinistra del tridente gialloblù, sa muoversi da trequartista ed in carriera ha giocato anche come interno di centrocampo: un giocatore completo, paragonabile per caratteristiche a Brandt.

