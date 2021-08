Corriere della Sera | Green pass obbligatorio per scuola, trasporti e università: cosa cambia dal 1º settembre

Dal primo settembre cambieranno le regole relative al Green Pass e al suo utilizzo nei luoghi chiusi. Principalmente, le nuove normative riguarderanno e scuole, università e mezzi di trasporto (aerei, navi e treni). IN merito aigli aerei, dal primo settembre sarà obbligatorio il green pass per tuti i voli nazionali, mentre per i voli in Europa er già necessario dal 6 agosto scorso. Per viaggiare in Italia servirà quindi aver ricevuto almeno una dose di vaccino o essere guaiti dal Covid, oppure un tampone negativo. Per navi e traghetti la certificazione verde sarà necessaria per i mezzi che effettuano trasporto interregionale. Per i treni l’obbligo riguarda solo Intercity, Intercity notte e Alta Velocità e non per i treni regionali. Sarà necessario anche su autobus (che collegano più di due regioni), noleggio con conducente, metro e bus urbani (con trasporto locale). Ad essere esenti da tali normative, i minori di 12 anni e i soggetti non vaccinatili per motivi di salute. le aziende di trasporto e le compagnie aeree dovranno verificare l’effettivo possesso della certificazione.

Riguardo alla scuola, tutto il personale è tenuto a possedere il green pass e ad esibirlo. Chi non rispetterà tale disposizione terrà considerato in assenza ingiustificata. Al quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente scolastico non percepirà più lo stipendio, con la sostituzione di supplenti. Il green pass non sarà invece obbligatorio per gli studenti, ma rimane necessario l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. Il personale universitario si sottoporrà alle stesse norme di quello scolastico, mentre per gli studenti delle varie facoltà sarà necessario possedere il green pass ed esibirlo per presenziare alle lezioni.

