ESCLUSIVA| Danilo Paschetta del Resilienza Barber Salon: “Sono tornato a Formello a fare i capelli dopo un anno e mezzo. Sarri? Spero di mettere presto le mani in testa anche a lui”

Danilo Paschetta, barbiere da sempre e proprietario del Resilienza Barber Salon, locale in zona Ponte Milvio, e con un progetto ad ampia crescita, è diventato con il tempo barbiere di fiducia, nonché amico, di alcuni giocatori della Lazio. Per parlarci del suo rapporto con loro, oltre che del suo lavoro e della sua attività, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Da quanti anni ti occupi di questo e da quanto tagli i capelli ai giocatori della Lazio?

Ho questa passione da sempre, è un ambito che mi ha sempre attratto. Ho sempre praticato questo mestiere, anche nel mio paese di provenienza, a Cosenza, provenendo io da Paola, in Calabria, fino ad una pausa che mi sono preso alcuni anni fa. Ora da cinque anni ho aperto questa sede a Ponte Milvio, in Via Cassia 8D, con il progetto di aprirne altre in varie zone di Roma. Cerco di distinguermi da altri barber shop, essendo il mio salone una vera e proprio Barberia artigianale sartoriale al italiana. Ho iniziato con Ivan Vargic, terzo portiere di qualche anno fa, con cui avevo un bel rapporto, di fratellanza. Poi mi ha aiutato nell’indirizzare alcuni compagni di squadra. Ad esempio anche Ciro Immobile è venuto tempo fa. Tra i vari giocatori si è creato un grande rapporto con Luiz Felipe, lui lo reputo un fratello. Poi ho tagliato i capelli anche a Lucas Leiva, con cui c’è un bel rapporto, ed a Felipe Anderson, che già conoscevo ed a cui li ho tagliati già due volte da quando è tornato. Poi li ho fatti anche a Jony ed Andreas Pereira.

E’ stato un passaparola dei giocatori?

Non proprio, dopo la conoscenza con Ivan anni fa, me li sono conquistati tutti da solo. Io penso anche per il fatto che il mio locale si chiami “Resilienza”, e per loro può essere un supporto anche morale. Leggo molto spesso in giro parlare di Lazio associata alla resilienza, o la Resilienza biancoceleste. Mi piace pensare che possa essere anche, per l’appunto, una sorta carica di positività, considerando magari tutte le loro storie ed il fatto che ognuno di loro ha una provenienza diversa da poter raccontare.

Tu che rapporto hai con loro?

C’è da considerare che da me c’è massima serietà, da parte mia e del mio staff, e ci piace puntare sull’igiene, sulla qualità e su questi valori importanti, fornendo a loro un servizio importante e loro lo sanno. Loro si sentono a casa, così che nel tempo, vedendo che non abbiamo interessi ad approfittare della figura di calciatore, si crea anche una sorta di amicizia al di fuori dell’ambito lavorativo. Delle volte andiamo anche a cena o ci fermiamo a vedere insieme qualche partita.

Vai anche a Formello delle volte?

Prima del covid ci andavo spesso, poi con la pandemia, i distanziamenti e tutto abbiamo rallentato, ma ora stiamo riprendendo alla grande. Sono tornato a Formello ieri per tagliare i capelli a Felipe Anderson. Ci sono tornato dopo, appunto, un anno e mezzo.

Ti senti un po’ laziale dopo queste esperienze?

Assolutamente si, mi sento laziale perché il popolo biancoceleste è un tipo di tifo che mi piace, è molto più caloroso di quello della Roma a mio avviso. Poi io sono interista sfegatato, quindi siamo gemellati. Ma sono pazzo dell’Inter, e considerando che il Tucu Correa, che conosco ed è un ragazzo d’oro, è in direzione Milano, spero di andare a trovarlo qualche volta su.

Allora essendo tu interista, conoscevi Simone Inzaghi? Come hai preso il suo passaggio all’Inter?

Si lo conoscevo, una gran bella persona, fantastica, umile e sempre con la battuta pronta. Sono stato felice di sapere che andava all’Inter, appena ho appreso la notizia gli ho voluto fare i miei complimenti e sono stato molto felice di vederlo andare all’Inter.

Andrai allo stadio a Lazio-Inter?

Assolutamente si.

E la tua idea su Maurizio Sarri?

Da fuori si vede che è una persona molto seria e che lavora bene. Gli auguro un grandissimo in bocca al lupo e mi auguro di potergli mettere le mani in testa il prima possibile.

Hai avuto altri clienti illustri?

E’ venuto anche Christian de Sica più di una volta, anche lui laziale sfegatato, si meraviglia sempre per tutte le maglie che ho all’interno del locale. Poi sono venuti anche Max Pezzali, con cui parliamo dell’Inter, e Ultimo, romanista che mi ha anche chiesto di aggiungere una maglia della Roma all’interno del locale, l’unica che mancava.

