FORMELLO| Seduta pomeridiana per la Lazio, Basic subito in campo: ecco il numero che indosserà

La seduta pomeridiana della Lazio ha visto la presenza di tutti ad eccezione di Hysaj, rimasto fuori per sintomi influenzali. In gruppo anche Basic, che a fine allenamento ha avuto anche un colloquio con il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Il giocatore croato indosserà la maglia n. 88. Ad un primo riscaldamento tecnico sono seguite le prove tattiche in vista della partita di sabato contro lo Spezia all’Olimpico. Nella partitella finale si sono affrontati:

Arancioni (4-3-3): Strakosha; Marusic, Vavro, Radu, Fares; André Anderson, Escalante, Luis Alberto; Romero, Caicedo, Felipe Anderson e Celesti (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Kamenovic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Jony, Immobile, Raul Moro, con Muriqi, Akpa-Akpro ed Andrè Anderson che si sono uniti in un secondo momento.

