Lazzari, nuova vita da terzino: e la Lazio ha un rinforzo in più

Ottima prestazione e gol di Lazzari, nella prima gara stagionale in casa dell’Empoli, sabato: per lui, in ballottaggio nei giorni che precedevano la sfida, un match che fa ben sperare per il proseguo della stagione, visti i nuovi meccanismi da apprendere con mister Sarri. Come sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport, nell’attuale modulo l’esterno di centrocampo ha cambiato ruolo: il classe ’93 ora punta a mantenere il posto da titolare e spera in un rilancio in chiave azzurra. Praticamente la Lazio un rinforzo in più scovato in casa, con il giocatore che si sta appunto reinventando terzino destro.

