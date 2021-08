Il Tempo | Lazio, Correa sblocca Kostic

Il passo d’addio del Tucu. L’ultimo giorno di Correa da calciatore della Lazio, poi il viaggio verso Milano per diventare nerazzurro. Le strade si dividono dopo tre stagioni, vissute tra alti e bassi, e 117 presenze. Dopo Dzeko, Simone Inzaghi potrà abbracciare l’argentino che andrà così a completare il reparto offensivo orfano di Lukaku. L’intesa tra i due club è stata raggiunta nella serata di ieri. Il lungo vertice telefonico nel pomeriggio tra Marotta, Ausilio e l’agente Alessandro Lucci ha portato alla tanto attesa fumata bianca. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni più due di bonus, mentre per il classe ’94 è pronto un contratto di 5 anni da 4 milioni a stagione. Decisivo lo sconto concesso da Lotito, che partiva da una richiesta di 40 per Correa. In questo modo il patron avrà la possibilità di ultimare il mercato. Il primo nome sulla lista rimane quello di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte: il serbo piace a mister e dirigenza, il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni avendo il contratto in scadenza nel 2023. I contatti con il suo agente (lo stesso di Sarri) vanno avanti da tempo, si pensa di poter chiudere nelle prossime 48 ore. Sullo sfondo, abbastanza staccate, rimangono le alternative: i profili sono quelli di Boga del Sassuolo e Brandt che non sta trovando spazio con il Borussia Dortmund. Se qual cosa dovesse andare storto per Kostic (ha il passaporto extracomunitario), attenzione alla possibilità di virare su un Mister X, un nome mai uscito fino a ora. Intanto la cessione di Correa permetterà alla Lazio di ufficializzare il rinforzo in mezzo al campo. Toma Basic è arrivato ieri a Roma e in mattinata svolgerà le visite mediche in Paideia. Dopo i test clinici, sarà il momento della firma sul contratto e del primo allenamento agli ordini di Sarri (spera nella convocazione con lo Spezia). Dopo tre stagioni con la maglia del Bordeaux, il croato è pronto a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. Caratteristiche e fisico da mezzala, piedi da regista. Starà al tecnico plasmare il talento del 25enne, arrivato nella Capitale per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni (7+1 di bonus). Per quanto riguarda il resto delle operazioni, in uscita potrebbe scaldarsi l’asse con la Genova rossoblù: il Genoa ha chiesto informazioni per Fares e Caicedo. L’algerino avrebbe dato il suo ok al trasferimento, manca da trovare l’intesa tra le società. Si lavora su un prestito con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni. Più complicata la pista che porta alla Pantera, che non sarebbe troppo convinto della destinazione. Vavro aspetta una chiamata dal Torino (avrebbe rifiutato l’Almeria in Spagna), mentre André Anderson piace al Cosenza. Il Tempo/Daniele Rocca

