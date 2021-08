Inter, Correa è arrivato a Milano – FOTO

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira Correa è arrivato a Milano poco fa per sposare la causa Inter. Ora effettuerà le visite mediche d’idoneità prima della firma. Il primo allenamento con i nerazzurri ci sarà domani.

Joaquín #Correa landed in Milano. He will sign a contract until 2025 with #Inter (€3,5M/year + bonuses). Tomorrow he will the first training with Nerazzurri. #transfers pic.twitter.com/warswvklkf

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2021