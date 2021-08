La Repubblica | Correa all’Inter. E Tare ora punta su Brandt o Boga

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

«Tucu, Tucu». L’urlo di Inzaghi per richiamare dalla panchina Correa, a cui i laziali per anni ci hanno fatto l’abitudine, risuonerà anche a San Siro: dopo un lungo tira e molla, l’Inter ha chiuso la trattativa per il 26enne attaccante argentino che aveva chiesto la cessione più volte. Un grande sforzo economico per i nerazzurri, che per accontentare il presidente Lotito hanno dovuto alzare l’offerta da 25 a 30 milioni più 2 di bonus: come da accordi, la Lazio dovrà corrispondere al Siviglia il 15% della vendita. Nelle prossime ore Correa è atteso a Milano per firmare il contratto da 4 milioni annui. Chiusa una telenovela, ne inizia un’altra. Perché ora la Lazio è alla ricerca di un esterno di primo livello: Kostic (extracomunitario), Brandt, Boga i nomi sul taccuino di Tare. Insigne e Berardi? Due sogni destinati a rimanere tali per via dell’eccessivo costo. Intanto in mattinata Toma Basic, centrocampista 24enne croato, svolgerà le visite e andrà a Formello. Lì potrebbe già non trovarci più Fares, destinato al Genoa. L’asse con i rossoblù si è scaldato: i liguri, dopo aver chiesto informazioni per Kamenovic, hanno chiuso per il laterale algerino (prestito con diritto di riscatto) e hanno trovato l’accordo per Caicedo (3 milioni), che però – fino a ieri sera – non era molto convinto del la destinazione. Il Panterone è in scadenza e non rientra nei piani, Sarri vuole soltanto due centravanti. Ha comunque un discreto mercato: se non sarà per il Genoa, può salutare lo stesso la Lazio. Lutto nel mondo biancoceleste: ieri, all’età di 93 anni, si è spento Mario Pennacchia, giornalista ed ex responsabile della comunicazione del club. «Non è stato solo testimone della Storia laziale: ne è stato parte in modo pieno e mai banale», il ricordo della società. La Repubblica/Riccardo Caponetti & Giulio Cardone

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: