Lazio-Spezia, la designazione arbitrale: uno solo il precedente

La S.S. Lazio ha comunicato tramite una nota sul proprio sito web, quella che sarà la designazione arbitrale per la gara contro lo Spezia. La sfida, in programma sabato alle ore 18:30, sarà diretta dall’arbitro Federico Dionisi della sezione di L’Aquila (classe ‘88 che ha diretto 6 partite di Serie A). Gli assistenti saranno Cecconi e Berti, il quarto uomo Paterna mentre al Var ci sarà Aureliano con assistente Liberti. Per il direttore di gara Dionisi un unico precedente con i biancocelesti, in occasione di un Lazio-Parma (1-0, gol di Immobile al 95º) della passata stagione mentre è stato quarto uomo in Lazio-Bologna (1-0) e Lazio-Torino (0-0). Ha diretto invece lo Spezia ben tre volte: nella vittoria per 1-3 sul campo del ChievoVerona in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie B 2019/2020 e l’anno prima con la Cremonese (2-0), stesso campionato della gara persa con la Salernitana (1-0). Inoltre , nella sua carriera Dionisi ha arbitrato la Lazio Primavera in 7 circostanze (6 vittorie e un pareggio per i biancocelesti).

