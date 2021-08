Lazio Women, la FIGC presenta la rosa delle biancocelesti – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mancano solamente quattro giorni all’esordio in Serie A della Lazio Women che domenica pomeriggio ospiterà in una gara già molto importante ai fini della salvezza la Sampdoria. Le biancocelesti, allenate da Carolina Morace, si presentano ai nastri di partenza come autentica squadra da scoprire tra molti acquisti ed altrettanti cessioni che hanno rivoluzionato la squadra. A presentare la rosa delle capitoline, attraverso i propri profili social, ci ha pensato la stessa FIGC in un video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIGC Calcio Femminile (@figcfemminile)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: