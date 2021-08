PAIDEIA | Basic in clinica per le consuete visite di rito – FOTO&VIDEO

Ieri sera l’arrivo a Roma (aeroporto di Ciampino), questa mattina subito in Paideia: Toma Basic si trova ora in clinica per le consuete visite mediche di rito. Il suo nome da giorni ormai era accostato alla Lazio ed oggi, dopo appunto aver svolto i test di idoneità, potrebbe unirsi alla squadra per la seduta di lavoro in programma nel pomeriggio.

