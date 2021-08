PAIDEIA | Visite terminate per Basic: in giornata la firma del contratto

Dopo circa tre ore, Toma Basic ha concluso le visite mediche in Paideia e prima di lasciare la clinica si è concesso per qualche foto con i tifosi presenti. In giornata è atteso a Formello per la firma del contratto (1,5 milioni a stagione per cinque anni) e potrebbe già essere disponibile per il primo allenamento agli ordini di Sarri.

