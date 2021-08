Schira | Correa-Inter, è fatta: alla Lazio 30 milioni più bonus. L’argentino nelle prossime ore a Milano

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Manca solamente l’ufficialità da parte delle due Società, ma Joaquin Correa può definirsi un giocatore dell’Inter. Come riportato da diversi esperti di mercato tra cui Nicolò Schira, è stato trovato l’accordo definitivo per il passaggio del Tucu in nerazzurro: operazione basata su un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni + 1 di bonus. Per l’argentino pronto un contratto da 3,5 milioni a stagione fino al 2025. Sempre secondo Schira, le visite mediche per l’argentino sarebbero state programmate a domani, ma il suo arrivo a Milano potrebbe avvenire già nella giornata di oggi. Definito dunque il trasferimento di Correa, la Lazio andrà subito alla ricerca del suo sostituto: Kostic resta in pole, ma attenzione alle alternative come Zaccagni, Boga o Brandt (questi i nomi più caldi).

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: