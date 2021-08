Scomparsa Mario Pennacchia, Beppe Signori: “Le persone come te lasciano segni indelebili. Per me sarai sempre presente” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Lutto nel mondo Lazio: si è spento ieri nel tardo pomeriggio la nota firma del giornalismo laziale e non solo Mario Pennacchia, noto sostenitore biancoceleste e responsabile della comunicazione laziale durante la presidenza Cragnotti. Tanti gli attestati si stima e di affetto che da ieri pomeriggio sono a lui dedicati, a cui questa mattina si è unito il messaggio di Signori. Beppe gol infatti, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha salutato e ricordato il giornalista: “Ciao Mario, grazie per aver trasformato un rapporto di lavoro in amicizia, quella vera, che ti illumina nei momenti bui.⁣ Le persone come te lasciano segni indelebili nella vita delle persone che incontrano e sappi che per me sarai sempre presente.⁣ Beppe“. Legame nato ai tempi in cui il bomber era Formello e rimasto sempre speciale nel tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: