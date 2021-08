SOCIAL | DAZN, la Top11 della 1° giornata di Serie A: presente un biancoceleste – FOTO

Con le vittorie di Napoli e Roma, rispettivamente su Venezia e Fiorentina, lunedì si è conclusa la 1° giornata di Serie A. La Lazio si è imposta sull’Empoli in trasferta per 3-1, con i gol di Milinkovic, Lazzari e Immobile su rigore, regalando la prima gioia a Sarri in questa nuova avventura biancoceleste. Come di consueto, nei giorni scorsi la pagine ufficiale di Instagram di DAZN ha lanciato, tramite le stories, diversi sondaggi affinché i tifosi eleggessero la miglior Top11 della giornata. Tra gli 11 eletti come i migliori, troviamo anche un giocatore della Lazio, decisivo nella gara di sabato: Sergej Milinkovic-Savic si è preso un posto a centrocampo nel duello contro Brahim Diaz, con il 53% dei voti. Di seguito la formazione completa della Top11 della prima giornata.

