SOCIAL | Sfida a padel per due ex Lazio: Marcolin in campo con Klose – FOTO

Attraverso una stories su Instragam, l’ex Lazio Dario Marcolin ha condiviso uno scatto assiale ad un altro ex biancoceleste. Si tratta di Miroslav Klose, attaccante rimasto tre anni a Roma, a cui è rimasto molto legato e dove torna molto spesso. Quest’oggi sfida sul campo di padel con Marcolin, che ha immortalato il momento con il bomber tedesco.

Questa la foto condivisa sui social:

