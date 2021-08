Sosta nazionali, la Lega Nazionale Professionisti Serie A sostiene le ragioni dei club contro la quarantena fiduciaria

La Serie A si prepara alla prima sosta stagionale per gli impegni delle nazionali che andrà in scena dopo il prossimo week end di campionato. L’imminente impegno di molti calciatori con le rispettive rappresentative tra però creando polemiche in seno ai club intenzionati a non lasciare partire tutti coloro che al rientro sarebbero obbligati alla quarantena fiduciaria imposta delle restrittive Covid dei singoli paese. A sostegno della società di Serie A, inoltre, è arrivata anche la nota della Lega Nazionale Professionisti diramata attraverso il sito ufficiale: ” La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2. Diversamente la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverselimitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali paesi”.

